Недельный россиян чек резко сократился в начале сентября

Согласно данным исследовательского холдинга, на неделе с 31 августа по 6 сентября средний чек сократился и остановился на уровне 561 рубля. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост на 45 рублей.

На минувшей неделе с 31 августа по 6 сентября, средний чек сократился.

Так, недельный средний чек относительно недели с 24 по 30 августа потерял 51 рубль (8,3%) и остановился на отметке в 561 рубль.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек, напротив, продемонстрировал рост (8,7% или 45 рублей).

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на прошлой неделе оказался ниже на 15 рублей или 2,6%.

В этом году наблюдается традиционная сезональность чека: подготовка к школе закончилась, и средний чек упал.