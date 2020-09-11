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Недельный россиян чек резко сократился в начале сентября

11 сентября 2020

Согласно данным исследовательского холдинга, на неделе с 31 августа по 6 сентября средний чек сократился и остановился на уровне 561 рубля. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост на 45 рублей.

На минувшей неделе с 31 августа по 6 сентября, средний чек сократился.

Так, недельный средний чек относительно недели с 24 по 30 августа потерял 51 рубль (8,3%) и остановился на отметке в 561 рубль.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек, напротив, продемонстрировал рост (8,7% или 45 рублей).

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на прошлой неделе оказался ниже на 15 рублей или 2,6%.

В этом году наблюдается традиционная сезональность чека: подготовка к школе закончилась, и средний чек упал.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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