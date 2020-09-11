Официант, бариста и промоутер: Работа.ру составила рейтинг самых «молодых» профессий

Профессия официанта оказалась самой «молодежной» – почти 90% резюме официантов принадлежит соискателям в возрасте от 18 до 23 лет. На втором месте – работа бариста, где на представителей так называемого поколения Z приходится 74% от резюме соискателей всех возрастов., сообщают в пресс-службе сервиса.

Тройку «молодых» специальностей замыкает профессия промоутера – представители «поколения гаджетов» составляют 70% ищущих такую работу. И почти такая же доля молодежи (67%) среди соискателей работы хостес в ресторанах и гостиницах.

Молодежь также активнее других соискателей на рынке труда в поиске работы консультантами (58% от всех резюме), продавцами-кассирами выходного дня (57%) и барменами (55%). Замкнули рейтинг «молодых» профессий андеррайтеры (специалисты по выдаче кредитов или оформлению страховок) – лишь 43% резюме на эти позиции принадлежит соискателям 18-23 лет.

«Молодежь всегда активно ищет возможности временного заработка или подработки для совмещения с учебой. Традиционно такой работы много в отрасли ритейла, общественного питания и гостиничного бизнеса. Пиковая стадия эпидемии пройдена – магазины, отели и торговые центры вновь открыты для посещения, а работодатели в этих сферах активно ищут сотрудников. Поэтому у молодежи будет возможность найти вакансию по душе, чтобы сделать первые шаги на рынке труда», – комментирует директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина.