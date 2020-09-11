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Заблудившегося грибника нашли в лесу тулунские пожарные

11 сентября 2020

Пожилой человек ушел в Сосновый бор и не вернулся. Родственники забили тревогу и обратились в полицию, сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

– К поискам присоединились шестеро сотрудников пожарного караула в свободное от несения службы время. Они направились к месту поисков и, разделившись на три группы, определили место поиска. Уже через три часа, в паре километров от лесной дороги, потерявшийся мужчина был найден. Обнаруженный гражданин подтвердил, что он и есть заблудившийся грибник. Мужчина утром продолжал собирать грибы, невзирая на то, что всю ночь провёл в лесу. Пожарные дали ему воды, вывели на дорогу и передали сотрудникам полиции. Тулунчанин успел набрать ведро грибов. Медицинская помощь мужчине не потребовалась, – говорит начальник Тулунского пожарно-спасательного гарнизона майор внутренней службы Александр Филиппович.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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