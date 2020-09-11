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В Иркутске отметили 30-летие Союза женщин России

11 сентября 2020

В Приангарье «Союз женщин России» – одна из самых крупных общественных организаций. В нее входит около десяти тысяч человек. Отделения Союза работают во всех муниципальных образованиях региона, сообщают в областной администрации.

Столько лет успешной работы – показатель значимости вашего объединения. Благодаря вашим инициативам Правительство Иркутской области предприняло ряд важных шагов в социальной сфере. С апреля этого года начались ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет. Общая сумма на 1 сентября составила четыре миллиарда рублей, - сказал врио губернатора Игорь Кобзев.  

Также глава региона напомнил, что с 1 января 2021 года предусмотрена выплата малоимущим семьям при рождении первого ребёнка в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, выплаты из областного бюджета получат семьи, имеющие детей от 16 до 18 лет. 

22 июня между Правительством Иркутской области и Иркутским региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» было подписано соглашение о сотрудничестве. Сотрудничество осуществляется в рамках реализации нацпроектов «Образование», «Демография», «Здравоохранение». 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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