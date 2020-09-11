Министр спорта РФ Олег Матыцин наградил тренеров Иркутской области

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил значимость работы тренерского состава в любом виде спорта, а также создания соответствующей инфраструктуры, доступной для большей части населения, сообщают в областной администрации.

За особый вклад в развитие физической культуры и спорта почетной грамотой Министерства спорта Российской Федерации сегодня награждены тренер отделения самбо ОГКУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Юный динамовец» Ирина Магура и старший тренер отделения бокса ОГКУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец» Сергей Сербин.

Благодарностью Министра спорта Российской Федерации отмечены: старший тренер отделения шахмат областного шахматного центра А.Е. Карпова ОГКУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Юный динамовец» Валентин Крон; тренер по боксу муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк» Евгений Пятых; старший тренер отделения спортивной борьбы ОГКУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Спарта» Александр Хаустов.