Около 40% жителей Иркутской области занимаются физической культурой и спортом

Доля детей и молодёжи, выбирающих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом, сейчас уже более 67%, сообщают в областной администрации.

К 2024-му эту цифру мы планируем увеличить до 85 процентов. Для этого, в первую очередь, решаются задачи по обеспечению спортивной инфраструктурой, - подчеркнул глава региона.

Одно из центральных направлений развития спортивной инфраструктуры – строительство быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в муниципальных образованиях рядом со школами. Преимущество таких универсальных площадок в том, что они могут использоваться не только учениками, но и другими жителями населенных пунктов.