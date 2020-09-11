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Около 40% жителей Иркутской области занимаются физической культурой и спортом

11 сентября 2020

Доля детей и молодёжи, выбирающих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом, сейчас уже более 67%, сообщают в областной администрации. 

К 2024-му эту цифру мы планируем увеличить до 85 процентов. Для этого, в первую очередь, решаются задачи по обеспечению спортивной инфраструктурой, - подчеркнул глава региона.  

Одно из центральных направлений развития спортивной инфраструктуры – строительство быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в муниципальных образованиях рядом со школами. Преимущество таких универсальных площадок в том, что они могут использоваться не только учениками, но и другими жителями населенных пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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