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72 новых случая коронавируса обнаружены в Иркутской области за последние сутки

По данным оперативного штаба, в Иркутской области на 13 сентября подтверждено 72 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 17 832. За последние сутки выздоровели 48 человек, за весь период эпидемии – 15 840. 

Амбулаторно лечатся 1 039 человек, госпитализированы – 665, в тяжелой форме – 22.

Всего за период эпидемии умерло 288 человек, 204 (+1) от COVID-19, 84 от заболеваний, не связанных с вирусом.

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В Иркутской области ограничительные мероприятия из-за COVID-19 продлены по 28 сентября включительно. Соблюдать режим самоизоляции рекомендовано гражданам старше 65 лет. Масочный режим на территории рекомендовано продолжать соблюдать всем жителям региона.

Соответствующие изменения внесены в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 г. № 59-уг. Исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев подписал документ сегодня, 11 сентября.

Ситуация с коронавирусом в регионе стабильна. После пика заболевания в июне-июле сейчас эпидемия пошла на спад. Приангарье находится на 9-м месте среди российских регионов по количество зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
ВОЗ зарегистрировала рекордные 308 тыс. заражений коронавирусом за сутки
5549 новых случаев COVID-19 зафиксированы в России 13 сентября
72 новых случая коронавируса обнаружены в Иркутской области за последние сутки
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