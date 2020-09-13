Игорь Кобзев лидирует на выборах губернатора Иркутской области – данные exit poll

Врио губернатора Игорь Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области. Таковы данные exit poll ВЦИОМ*. За Кобзева проголосовали 63,6% ответивших на вопрос интервьюеров, за кандидата от КПРФ Михаила Щапова - 23,7%. Для победы в первом туре кандидату надо набрать более 50% голосов избирателей.

В Иркутской области избирательные участки уже закрыты. По данным облизбиркома Приангарья, на 18 часов 13 сентября на выборах губернатора Иркутской области явка избирателей составила 30,33%. Это выше, чем в 2015 году, когда явка составляла 24,7%.

*Опрос проводился на 150 избирательных участках Иркутской области. Всего было опрошено 66381 человек. Ответили на вопросы 57,8% респондентов, отказались от ответа 42,2% респондентов. Экзитпол ВЦИОМ проведен в Иркутской области с 11 по 13 сентября 2020 года включительно по заказу ЭИСИ (Экспертный институт социальных исследований). Опрос проводился на 150 избирательных участках Иркутской области. Представлены результаты экзитполов по состоянию на 20.00 по местному времени региона. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали респондентам анонимно пройти опрос, ответив на вопрос о том, за кого они проголосовали.