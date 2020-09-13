Байкальский тракт оборудуют средствами визуального контроля

В 2021 году на трассе Иркутск-Листвянка начнется реализация пилотного проекта по обеспечению безопасности и защищенности объектов транспортной инфраструктуры. Исполняющий обязанности Губернатора Игорь Кобзев проконтролировал готовность дорожных служб к началу работ. Глава региона побывал на участке, где будет расположен Единый пульт управления по контролю и охране всех мостовых сооружений.



Как сообщила директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина, на автодороге Иркутск-Листвянка 4 путепровода и 12 мостов планируется оснастить специальными средствами защиты, с помощью которых охранная организация сможет контролировать все объекты. Кроме того, будут установлены специальные металлические барьерные средства для ограничения доступа посторонних. Связь с охраняемыми объектами будет поддерживаться через оптоволоконную сеть, которая протянута до самого поселка Листвянка.



Ориентировочная стоимость реализации проекта – 70 млн руб. Оплата охраны и содержания объектов составит 12 млн руб в год.

