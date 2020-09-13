Новости

Байкальский тракт оборудуют средствами визуального контроля

Читайте также:

Недостатки дорожного полотна на Байкальском тракте должны устранить до 20 октября
2 октября 2019
Реконструкция Байкальского тракта продолжается: еще один 10-километровый участок будет спроектирован до конца года
9 апреля 2019

В 2021 году на трассе Иркутск-Листвянка начнется реализация пилотного проекта по обеспечению безопасности и защищенности объектов транспортной инфраструктуры. Исполняющий обязанности Губернатора Игорь Кобзев проконтролировал готовность дорожных служб к началу работ. Глава региона побывал на участке, где будет расположен Единый пульт управления по контролю и охране всех мостовых сооружений.

Как сообщила директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина, на автодороге Иркутск-Листвянка 4 путепровода и 12 мостов планируется оснастить специальными средствами защиты, с помощью которых охранная организация сможет контролировать все объекты. Кроме того, будут установлены специальные металлические барьерные средства для ограничения доступа посторонних. Связь с охраняемыми объектами будет поддерживаться через оптоволоконную сеть, которая протянута до самого поселка Листвянка.

Ориентировочная стоимость реализации проекта – 70 млн руб. Оплата охраны и содержания объектов составит 12 млн руб в год.
 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Реконструкция Байкальского тракта":
Все материалы сюжета (35)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
ВОЗ зарегистрировала рекордные 308 тыс. заражений коронавирусом за сутки
5549 новых случаев COVID-19 зафиксированы в России 13 сентября
72 новых случая коронавируса обнаружены в Иркутской области за последние сутки
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании