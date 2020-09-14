В Иркутске торжественно открылся Ледовый дворец «Байкал»

В Иркутске 11 сентября торжественно открылся Ледовый дворец «Байкал». Со знаменательным событием жителей Иркутской области поздравил Министр спорта РФ Олег Матыцин, который находился с рабочим визитом в Приангарье.

- Большое удовольствие видеть сегодня на льду представителей фигурного катания, конькобежного спорта, керлинга и, конечно, русского хоккея. Мы делаем все, чтобы наши дети получали самые комфортные условия для занятий различными видами спорта. Через спорт мы воспитываем достойных граждан, от которых зависит будущее. Президент Российской Федерации и Правительство России ставят амбициозные задачи – создать всем жителям нашей страны максимально доступные условия для занятий спортом. От имени Министерства спорта я благодарю организаторов и строителей Ледового дворца и поздравляю всех с этим прекрасным праздником, - сказал Олег Матыцин.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отметил слаженную командную работу проектировщиков, строителей, представителей разных уровней и ветвей власти, спортивных федераций и всех, кто был причастен к появлению в Иркутске Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал».

– Общими усилиями мы создали единственный за Уралом центр зимних видов спорта. Тысяча непосредственных участников строительства сегодня на трибунах – они получили пригласительные билеты. Этот уникальный объект отвечает всем мировым стандартам. Общая площадь центра – 55 тысяч квадратных метров. Есть ледовая арена, спортивный, хореографический и тренажерные залы, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, гостиница. Центр «Байкал» – это огромный вклад в развитие спортивной инфраструктуры региона, в будущее иркутского спорта, - подчеркнул врио Губернатора Игорь Кобзев.

В новом спортивном комплексе, который возводило ООО «СДС-Строй», будут организованы занятия секций по хоккею с мячом, керлингу, смогут заниматься конькобежцы, представители других видов спорта. Арена отвечает требованиям для проведения всероссийских и международных соревнований.

В день открытия в Ледовом дворце прошли первые состязания – стартовал этап Кубка России по хоккею с мячом. После торжественной церемонии зрители увидели матч, в котором встретились иркутская команда «Байкал-Энергия» и новосибирский «Сибсельмаш». Хозяева льда устроили болельщикам настоящий праздник - победили со счетом 10:0.