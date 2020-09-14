Эксперты Альфа-Банка опубликовали прогноз изменения ключевой ставки ЦБ до конца года

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин 10 сентября провел пресс-конференцию. Официальная цель данного мероприятия заключалась в том, чтобы представить сценарии монетарной политики; новой темой обсуждения на пресс-конференции было решение ЦБ запустить в будущем публикацию траектории ключевой процентной ставки. Аналитики Альфа-Банка не ожидают изменения в уровне ставки на заседании 18 сентября.

Взгляд на ближайшее заседание

ЦБ возьмет паузу на заседании 18 сентября, считают эксперты Альфа-Банка.

– Прогноз г-на Заботкина в части краткосрочных действий ЦБ по ключевой процентной ставке звучал осторожно. Он подтвердил, что инфляция в августе превзошла ожидания; это заявление соответствует нашему разочарованию по поводу нулевого уровня инфляции в августе – мы ожидали дефляции на уровне 0,1% м/м, тогда как рынок прогнозировал снижение цен на 0,2% м/м. Кроме того,

Кроме того, Росстат сообщил о нулевой недельной инфляции в период с 1 по 7 сентября, что сильно понижает вероятность дефляции в сентябре. Ожидаемая индексация зарплат бюджетников на 3%, о чем было недавно заявлено в правительстве, также, как ожидается, играет в пользу инфляционных рисков в ближайшие месяцы, и все эти факторы вместе указывают на то, что по итогам года инфляция, вероятно, приблизится к уровню 4% г/г. В целом, наш вывод из комментария ЦБ заключается в том, что регулятор возьмет паузу в цикле понижения ставки на заседании 18 сентября.

Будет еще одно снижение

Эксперты ожидают еще одного понижения ставки до 4,0%до конца этого года

– Из-за изменения точки зрения на действия регулятора на заседании 18 сентября мы изменили наш прогноз по ставке до конца этого года. Если ранее мы ожидали, что к концу года регулятор понизит ставку до 3,75%, сейчас нам представляется более вероятным понижение до 4,0%. После заседания 18 сентября в этом году пройдет еще два заседания по ставке – 23 октября и 18 декабря. Мы считаем, что в связи с президентскими выборами в США в ноябре, ЦБ РФ, скорее всего, возьмет паузу в цикле понижения ставки на заседании в октябре из-за возможной сильной турбулентности российских рынков.

В результате сейчас мы ожидаем, что в этом году ЦБ понизит ставку только один раз – на заседании 18 декабря, исходя из предпосылки, что произойдет улучшение настроений на рынке ближе к концу года.

В 2021 году ставка может опуститься до 3,5%

Пока аналитики подтвердили прогноз, который заключается в том, что в 2021 г. ключевая процентная ставка может опуститься до уровня 3,5%.

– В то же время мы по-прежнему видим дополнительные возможности для понижения ставки в 2021 г. На наш взгляд, на это есть две причины: во-первых, если посмотреть на развивающиеся рынки, то можно увидеть, что ряд стран продолжают понижать свои ставки. В большинстве случаев шаг понижения сократился до 25 б. п., однако пока рано говорить, что эти страны достигли дна в цикле понижения ставки. Во-вторых, г-н Заботкин подтвердил, что ЦБ по-прежнему опасается дезинфляционных рисков в 2021 г. и что есть некоторое пространство для понижения ставки; таким образом, мы продолжаем ожидать, что нынешний цикл понижения ставки завершится на уровне 3,5% к середине будущего года.