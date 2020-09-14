Игорь Кобзев набрал 60% голосов – предварительные данные ЦИК

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,69% голосов по итогам обработки 80,72% протоколов. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на ЦИК, которая опубликовала предварительные данные обработки голосов на губернаторских выборах в регионах России.

По данные exit poll, которые опубликовал ВЦИОМ, за Кобзева проголосовали 63,6% ответивших на вопрос интервьюеров, за кандидата от КПРФ Михаила Щапова - 23,7%. Для победы в первом туре кандидату надо набрать более 50% голосов избирателей.

Явка избирателей на выборах губернатора Иркутской области составила 30,33%. Это выше, чем в 2015 году, когда явка составляла 24,7%.

Напомним, что новые губернаторы избираются в 18 субъектах РФ.