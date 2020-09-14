Стадион «Авиатор» в Иркутске откроется 20 сентября

В 2020 году на стадионе провели благоустройство территории, установили ограждение, трибуны на 350 мест и опоры для освещения футбольного поля, сообщают в областной администрации.

На нем также будет оборудована площадка для сдачи комплекса ГТО, прыжковая яма. В планах на 2021 год покупка ледозаливочных машин и строительство гаража. Футбольное поле сертифицировано для внесения его во всероссийский реестр объектов спорта. С 2017 года по 2020 год на реконструкцию стадиона было направлено более 80 млн рублей из бюджетов всех уровней.