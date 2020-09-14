Индекс потребительских цен в Иркутской области в сентябре вырос на 0,3%

Продукты питания подешевели на 0,7%, непродовольственные товары подорожали на 0,6%, цена на алкогольные напитки снизилась на 0,2%, сообщает Иркутскстат.
Из продовольственных товаров в августе значительно подешевела плодоовощная продукция:
- Помидоры (30%),
- Капуста свежая (28%),
- Картофель (20%),
- Огурцы (18%),
- Виноград (17%),
- Бананы (12%),
- Свекла (9%),
- Лук (8%),
- Морковь (6%),
- Лимоны и яблоки (4%),
- Кальмары (5%),
- Рыба (1-3%)
В то же время значительно подорожали сахар и апельсины (6%). Выросли цены на пельмени, манты, равиоли, консервы мясные для детского питания, икру лососевых рыб, консервы рыбные, масло подсолнечное, молоко стерилизованное, кисломолочные продукты, йогурт, творог жирный, сырки творожные, национальные сыры и брынзу, консервы овощные, яйца, конфеты шоколадные, кексы, рулеты, мед, чай черный байховый, сухие супы в пакетах и мороженое (на 1-2%).
В группе непродовольственных товаров зарегистрирован рост цен на колготки детские, сапоги резиновые для детей, новые отечественные легковые автомобили, лопаты садовые (на 5%), телефонные аппараты стационарные (на 4%).
На 1-3% дороже стали ткани шерстяные и шелковые, сорочки мужские, одежда детская, одеяла стеганые и подушки, трусы, носки, гольфы детские, полуботинки, туфли мужские из натуральной кожи, обувь детская и домашняя, кроссовки, кастрюли, холодильники, пылесосы и электроутюги, ноутбуки, доски обрезные, обои, ювелирные изделия, газомоторное топливо и бензин марки АИ-95.
На 1-6% повысились цены на отдельные медицинские товары (бинт и вату, корригирующие очки, электронные термометры, панкреатин, аллохол и др.). Вместе с тем, снизились цены на анальгин, винпоцетин, кетопрофен, аспирин, амоксициллин, йод (на 2-3%).
Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в августе составил 101,5%.
В августе значительно подорожали авиабилеты (на 40%), услуги в сфере внутреннего туризма (10,7), проживание в гостинице (6,7), услуги организаторов проведения торжеств (на 5%). Кроме того, на 1-2% выросла стоимость проезда в такси, стирки и глажения белья, установки пластиковых окон, путевок в санатории.
В то же время подешевели занятия на курсах иностранных языков (на 1,4%), пакет услуг сотовой связи, прививки животным, занятия в группах общей физической подготовки (на 0,4%).