Индекс потребительских цен в Иркутской области в сентябре вырос на 0,3%

Продукты питания подешевели на 0,7%, непродовольственные товары подорожали на 0,6%, цена на алкогольные напитки снизилась на 0,2%, сообщает Иркутскстат.

Из продовольственных товаров в августе значительно подешевела плодоовощная продукция:

Помидоры (30%),

Капуста свежая (28%),

Картофель (20%),

Огурцы (18%),

Виноград (17%),

Бананы (12%),

Свекла (9%),

Лук (8%),

Морковь (6%),

Лимоны и яблоки (4%),

Кальмары (5%),

Рыба (1-3%)

В то же время значительно подорожали сахар и апельсины (6%). Выросли цены на пельмени, манты, равиоли, консервы мясные для детского питания, икру лососевых рыб, консервы рыбные, масло подсолнечное, молоко стерилизованное, кисломолочные продукты, йогурт, творог жирный, сырки творожные, национальные сыры и брынзу, консервы овощные, яйца, конфеты шоколадные, кексы, рулеты, мед, чай черный байховый, сухие супы в пакетах и мороженое (на 1-2%).

В группе непродовольственных товаров зарегистрирован рост цен на колготки детские, сапоги резиновые для детей, новые отечественные легковые автомобили, лопаты садовые (на 5%), телефонные аппараты стационарные (на 4%).

На 1-3% дороже стали ткани шерстяные и шелковые, сорочки мужские, одежда детская, одеяла стеганые и подушки, трусы, носки, гольфы детские, полуботинки, туфли мужские из натуральной кожи, обувь детская и домашняя, кроссовки, кастрюли, холодильники, пылесосы и электроутюги, ноутбуки, доски обрезные, обои, ювелирные изделия, газомоторное топливо и бензин марки АИ-95.

На 1-6% повысились цены на отдельные медицинские товары (бинт и вату, корригирующие очки, электронные термометры, панкреатин, аллохол и др.). Вместе с тем, снизились цены на анальгин, винпоцетин, кетопрофен, аспирин, амоксициллин, йод (на 2-3%).

Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в августе составил 101,5%.

В августе значительно подорожали авиабилеты (на 40%), услуги в сфере внутреннего туризма (10,7), проживание в гостинице (6,7), услуги организаторов проведения торжеств (на 5%). Кроме того, на 1-2% выросла стоимость проезда в такси, стирки и глажения белья, установки пластиковых окон, путевок в санатории.

В то же время подешевели занятия на курсах иностранных языков (на 1,4%), пакет услуг сотовой связи, прививки животным, занятия в группах общей физической подготовки (на 0,4%).