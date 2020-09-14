Сергей Чемезов и Альберт Авдолян открыли образовательный комплекс «Точка будущего» в Иркутске

В Иркутске состоялось официальное открытие образовательного комплекса «Точка будущего». Уникальный благотворительный проект направлен на совместное обучение детей, оставшихся без опеки родителей и проживающих в приемных семьях, с ровесниками из обычных семей.

«Точка будущего» в Иркутске.

Фото предоставлено организаторами.

Главная задача проекта - обеспечить детей из разных семей равными возможностями для обучения и развития, помочь детям-сиротам изменить отношение к себе и почувствовать себя равными членами общества. Инициаторами проекта стали уроженцы Иркутской области: частный инвестор Альберт Авдолян и генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Проект реализован на частные средства без привлечения бюджетного финансирования. Общие инвестиции составили более 6 млрд рублей.

«Точка будущего» в Иркутске.

Фото предоставлено организаторами.

«Иркутская область – моя малая родина, поэтому я не понаслышке знаком с проблемами региона. Сейчас в области порядка 16,5 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. Это один из самых высоких показателей по стране. Создание современного образовательного центра, где дети из приемных семей смогут познавать мир, учиться и готовиться к взрослой жизни на равных со своими сверстниками, станет важным шагом в решении этой проблемы», – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Образовательный комплекс рассчитан на одновременное обучение более 1000 детей. «Точка будущего» укомплектована всей необходимой техникой и мебелью, имеет собственную развитую инфраструктуру. На площади более 20 гектаров расположилось 27 зданий, в том числе шесть соединенных между собой учебных корпусов площадью 30 тысяч квадратных метров, формирующих 200-метровое кольцо.

«Точка будущего» в Иркутске.

Фото предоставлено организаторами.

В состав комплекса входят детский сад, младшая и старшая школы, спортивный, административный и хозяйственный корпуса, бассейн, хоккейное поле, а также центр психологической поддержки.

Также на территории «Точки будущего» построен коттеджный поселок, где бесплатное жилье получили 19 семей, воспитывающие в общей сложности 113 приемных детей. Для переезда и обустройства каждой семье из средств фонда выделено по одному миллиону рублей. Самая большая семья получила отдельный коттедж и сертификат на два миллиона рублей.

«Точка будущего» в Иркутске.

Фото предоставлено организаторами.

«Наша задача – помочь ребенку с непростой судьбой адаптироваться к жизни, стать полноправным членом общества, с помощью профессиональных педагогов и наставников осознать себя, определить свою личную жизненную траекторию и вырасти сильной, уверенной в себе личностью. Сегодня мы получили разрешение на выделение дополнительного земельного участка, на котором планируем построить жилой комплекс для семей с приемными детьми, жилье для специалистов «Точки будущего» и автомобильный паркинг», - сказал Альберт Авдолян.

Воспитанникам «Точки будущего» доступно множество кружков, студий, спортивных секций, помещений для проектной деятельности и консультаций. Архитектурные решения образовательного комплекса позволяют педагогам работать как индивидуально, так и в составе групп.

«Точка будущего» в Иркутске.

Фото предоставлено организаторами.

Ученики «Точки будущего» смогут самостоятельно инициировать проекты, привлекать одноклассников и взрослых для их реализации. Научатся правильно реагировать на разные жизненные ситуации. В старших классах эти навыки помогут им правильно планировать свое будущее: выбрать профессию, определить дальнейший путь и ресурсы для достижения целей.

В штате школы более 100 специалистов: преподаватели, психологи, тьюторы – наставники, которые помогут развивать таланты воспитанников. Все преподаватели прошли специальное обучение, вместе с разработчиками концепции жизненного проектирования они подготовили свои собственные учебные программы. Вместо обучения предметам в соответствии со школьной программой, в «Точке будущего» будет использован индивидуальный подход к каждому ученику с учетом его интересов и потребностей.

«Точка будущего» в Иркутске.

Фото предоставлено организаторами.

Разработкой архитектурного проекта образовательного комплекса «Точка будущего» занималась датская компания Cebra, победившая на международном конкурсе архитектурных бюро. В тендере, проведенном институтом «Стрелка» совместно с разработчиком образовательной концепции «Умная школа» в 2015 году, приняло участие 20 компаний из 11 стран мира.

Образовательный комплекс «Точка будущего» – это благотворительный проект бизнесмена Альберта Авдоляна, который долгое время жил в Иркутской области и знаком с проблемными вопросами региона. В частности, область – в числе проблемных по сиротству. Для реализации проекта был создан фонд «Новый дом», председателем попечительского совета которого стал Сергей Чемезов, уроженец Иркутской области.

Комплекс построен на 20 га в Иркутске, в микрорайоне Солнечный, с учетом мирового опыта строительства современных школ. Над проектом работали российские и иностранные специалисты. К выполнению строительно-монтажных работ была привлечена компания, имеющая опыт строительства сложных и уникальных объектов в России. Основное обучение на всех этапах программы для каждого ребенка – бесплатное.

В комплексе создается новая для России система обучения. С 2018 года в Иркутской области проходила подготовка учителей. 600 педагогов закончили обучение и могут использовать новые знания в других школах города и области. Специалисты, показавшие наилучшие результаты и разделяющие концепцию программы обучения, работают в новом центре. Основная задача педагогов «Точки будущего» не только дать детям образование, но и научить ответственно распоряжаться своей жизнью, ставить цели и достигать их, решать жизненные задачи и планировать свою деятельность.