En+ Group подвела итоги экологического онлайн-марафона «360»

En+ Group объявляет итоги первого онлайн-марафона «360». Инициативу поддержали почти 1000 участников со всей России. Марафон объединил людей с активной гражданской позицией и помог им научиться ежедневно подходить разумно и экологично к любому пространству вокруг себя.

Участники марафона регистрировались на сайте проекта https://project-360.ru и получали на почту чек-листы с заданиями. Они были разбиты на три темы: дом, мир вокруг и цифровое пространство. Выполняя задания, участники узнавали, как создать и поддерживать порядок дома без особых усилий, почему важно пользоваться экологичной бытовой химией, как правильно сортировать мусор, как и где найти пункты приема переработки, почему важно пользоваться многоразовыми стаканами и шоперами, как организовать почтовые сервисы без спама и рассылок, почему важно хранить меньше данных и т.д. Отчеты о выполнении заданий нужно было направлять организаторам. Чем больше заданий было выполнено, тем выше был шанс выиграть подарок. Призовой фонд — фруктовки, эко- и термостаканы, кубы для выращивания растений, сумки-шоперы, внешние аккумуляторы, пледы, рюкзаки и многое другое. Всего участники марафона получили более 250 подарков.

Онлайн-экомарафон позволил En+ Group расширить количество участников проекта «360» в условиях ограничений, вызванных пандемией. Он поддерживает общую концепцию волонтерского проекта - ежедневный разумный и экологичный подход к любому пространству вокруг себя. Что касается традиционной экоакции проекта «360» на берегах водоемов, то в этом году в ней смогли принять участие более 900 волонтеров и сотрудников предприятий En+ Group. Вместе они собрали 1333 мешка мусора и отправили на переработку 1290 кг стекла, более 270 кг металла и 330 кг пластика, а также 3500 кг автомобильных покрышек. Участники акции высадили 537 деревьев, установили 20 информационных стендов и обустроили 3 зоны отдыха. Экоакции проходили в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Дивногорске, Миассе и Нижнем Новгороде.

Напомним, волонтерский проект «360» - это часть комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс», в свое время инициированной основателем компании Олегом Дерипаска. Ее главная цель - защита озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. Программа реализуется с 2011 года и включает в себя экологические, научные, образовательные и просветительские проекты. В юбилейный 10 раз волонтерский экологический проект «360» проходит по трем направлениям: экоакции у водоемов в черте городов проведения проекта, онлайн-экомарафон и традиционная уборка на Байкале.

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