Активность по регистрации сделок с недвижимостью в Иркутской области выросла в 2 раза по сравнению с карантином

Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 46 тысяч прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости в августе 2020 года. По сравнению с апрелем, когда были введены ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса, число зарегистрированных прав на недвижимость выросло почти в 2 раза.

Всего с января по август Управлением Росреестра зарегистрировано 306,9 тысяч прав на недвижимость, что на 29% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Минимальное число прав и ограничений прав в этом году зарегистрировано в апреле и составило 26440. Начиная с мая в регионе наблюдается уверенная положительная динамика в учётно-регистрационной сфере. Так, по сравнению с апрелем, в мае число оформленных прав выросло на 15%, в июне – августе – в среднем на 76%.

Также в Иркутской области продолжает расти число электронных обращений за услугами Росреестра. По сравнению с началом года, в апреле число электронных заявлений на кадастровый учёт и регистрацию прав выросло на 14%, в августе – на 60%.

Средний фактический срок регистрации прав на недвижимость за январь - август составил два дня, по документам, поданным через офисы многофункционального центра, - четыре дня. Это в разы меньше сроков, установленных законом.