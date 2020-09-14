Центры и офисы "Мои Документы" Иркутской области признаны лучшими в России

Центры и офисы "Мои Документы" Иркутской области победили в трёх номинациях всероссийского конкурса "Лучший МФЦ-2019".

На конкурс поступило 148 заявок из 71 региона России. Победителей выбирали в трёх номинациях: «Лучший проект», «Лучший универсальный специалист» и «Лучший МФЦ».

Онлайн-игра по обучению специалистов "Виртуальный МФЦ" из Приангарья признана лучшим проектом России в категории "МФЦ как центр передовых технологий".

На звание лучшего многофункционального центра России претендовали 50 центров. В категории "МФЦ средних городов" победил многофункциональный центр Усолья-Сибирского.

Впервые сотрудница многофункционального центра из Иркутской области Маргарита Сероштан победила в номинации "Лучший специалист МФЦ". Маргарита работает в тулунском центре "Мои Документы" и считает свою профессию ответственной и нужной людям. На конкурсе ей пришлось соперничать с 67 коллегами из разных регионов страны. Маргарита достойно справилась со всеми конкурсными испытаниями и вошла в пятерку победителей.

Всероссийский конкурс "Лучший МФЦ" проводится Минэкономразвития России с 2014 года. Его главная цель - поиск лучших региональных практик организации деятельности МФЦ и их дальнейшее развитие. Большое внимание также уделяется подготовке кадров и поощрению лучших специалистов, работающих в центрах "Мои Документы" по всей стране.

- Приангарье ежегодно участвует в этом конкурсе и регулярно завоевывает награды, но в этом году мы впервые победили сразу в трёх номинациях, - отмечает директор центров и офисов "Мои Документы" Иркутской области Анна Милицына. - И эта победа – очередное признание огромного труда и многочисленных усилий нашей команды. А также большой стимул, чтобы поднять собственную планку ещё выше, продолжая развивать спектр и качество услуг в многофункциональных центрах Иркутской области.

На территории Иркутской области действуют 50 центров и 149 офисов «Мои документы».