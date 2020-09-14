День за два: медработникам, работающим с COVID-19, засчитают стаж в двойном размере

Согласно постановления № 1191 от 06.08.2020, установлен особый порядок исчисления периодов трудовой деятельности медицинских работников, оказывавших медицинскую помощь пациентам с COVID-19 и с подозрением на COVID-19 с 1 января 2020. По 30 сентября 2020 года при досрочном назначении пенсии медицинским работникам день работы по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19 и подозрением на COVID-19 засчитывается в специальный стаж как два дня.

Отметим, что в постановлении определён круг медицинских работников, которых касается особый порядок исчисления периодов трудовой деятельности. Это медицинские работники, занятые оказанием медицинской помощи пациентам с COVID-19 в стационарных условиях, медицинские работники, занятые оказанием скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе по отбору биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, а также осуществляющим медицинскую эвакуацию пациентов с подозрением на COVID-19, медицинские работники, занятые оказанием первичной медико-социальной помощи пациентам с установленным диагнозом COVID-19 в амбулаторных условиях (в том числе на дому), а также первичной медико-социальной помощи больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, осуществлением отбора биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, транспортировкой пациентов в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации для проведения инструментального исследования на наличие внебольничной пневмонии.

Нормы постановления № 1191 касаются льготного исчисления периодов работы, поэтому применяются только при определении права на досрочное пенсионное обеспечение. На медицинских работников, уже получающих пенсию, данный порядок исчисления периодов трудовой деятельности не распространяется, так как право на пенсию у них уже определено.