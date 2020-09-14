Соцсети и работа: треть россиян смотрят YouTube в рабочее время, чтобы расслабиться

33,1% сотрудников российских компаний тратят свободное время в течение рабочего дня на социальные сети, чтобы расслабиться, показал опрос разработчика ПО для управления бизнесом “Мегаплан” среди 1967 сотрудников и руководителей МСБ. При этом 40,6% опрошенных считают времяпровождение в соцсетях пустой тратой времени.

Примерно треть (33,2%) участников исследования рассказали, что смотрят YouTube на работе. Около четверти респондентов (24,3%) признались, что проводят более двух часов рабочего дня в социальных сетях и мессенджерах, однако большая часть опрошенных (38,9%) тратит на них менее часа ежедневно. 25,7% проверяют соцсети только для рабочих целей, а 11,3% не проверяют вообще. При этом почти каждый пятый участник опроса (24,1%) считает проверку соцсетей способом отдыха.

12,6% сотрудников российских компаний заявили, что регулярная проверка мессенджеров и социальных сетей никак не влияет на их результативность, однако с ними не согласны более половины респондентов – 57,1%. Чуть менее трети опрошенных (28,9%) все же считают, что соцсети в рабочее время не отвлекают от выполнения задач, если не сидеть в них постоянно.

7% респондентов признались, что им намного комфортнее общаться в соцсетях и мессенджерах, поскольку такой формат коммуникации предоставляет возможность лучше обдумать каждый ответ. 64,8% опрошенных ответили, что с кем-то они общаются лично, а с кем-то – исключительно по переписке и это зависит от личности собеседника.

За прибавку к зарплате в 50% заблокировать все соцсети и мессенджеры на рабочих устройствах, оставив только те, что необходимы для работы, готовы 39% респондентов. Каждый пятый участник опроса ответил, что не готов пойти на такой шаг ни за какие деньги.



“Соцсети настолько плотно вошли в нашу жизнь, что для некоторых уже стало традицией регулярно проверять их, параллельно занимаясь другими делами – работой, учебой, да даже любимым хобби. — комментирует генеральный директор Мегаплана Сергей Козлов, — Тот факт, что 7% опрошенных сотрудников ответили, что им намного комфортнее общаться с людьми, используя мессенджеры и социальные сети, говорит о том, что проблема, связанная с тотальной цифровизацией личной жизни все-таки присутствует”.



Самым часто используемым мессенджером у опрошенных оказался WhatsApp – 87,3%, на втором месте – Telegram (67,5%). Из соцсетей большинство опрошенных в первую очередь предпочитают Instagram – 67,5%, чуть менее популярным оказался VK – 61,6%. Самыми невостребованными оказались Facebook и Twitter – 37,1% и 8,3% соответственно.