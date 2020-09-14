Иркутск опять топит. За прошедшие сутки в городе выпало более 20 мм осадков

По информации ФГБУ «Иркутское УГМС», за прошедшие сутки на территории города выпало 24 мм осадков. Специальные службы Иркутска в усиленном режиме устраняют последствия дождя. Всего на уборке поваленных деревьев, откачке воды и других работах задействовано порядка 200 человек и 10 единиц специальной техники.

– Работы проходят во всех округах. Бригады муниципальных предприятий «ИркутскАвтодор» и МУП «Водоканал» откачивают воду на улицах Баррикад и Ушаковской, чистят сточные лотки и тротуары. Ведется визуальный осмотр территорий частного сектора в Правобережном и Октябрьском округах. В Ленинском округе специалисты МКУ г. Иркутска «Безопасный город» убрали упавшие деревья с проезжей части, восстанавливают работоспособность светофорных объектов, – отметила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова.

Отметим, что, по прогнозу метеорологов, дождливая погода сохранится на территории Иркутска в ближайшие сутки. Жителей просят соблюдать осторожность, в случае возникновения экстренных ситуаций сообщать о них по телефонам 101 или 112.