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Ситуация стабильна. 73 новых случая коронавируса обнаружены в Иркутской области за последние сутки

По данным оперативного штаба, в Иркутской области на 14 сентября подтверждено 73 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 17 905. За последние сутки выздоровели 9 человек, за весь период эпидемии – 15 849. 

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Амбулаторно лечатся 1 074 человек, госпитализированы – 692, в тяжелой форме – 20.

За последние сутки от коронавируса скончались два человека. Всего за период эпидемии умерло 290 человек, 206 (+2) от COVID-19, 84 от заболеваний, не связанных с вирусом.

В Иркутской области ограничительные мероприятия из-за COVID-19 продлены по 28 сентября включительно. Соблюдать режим самоизоляции рекомендовано гражданам старше 65 лет. Масочный режим на территории рекомендовано продолжать соблюдать всем жителям региона.

Ситуация с коронавирусом в регионе стабильна. После пика заболевания в июне-июле сейчас эпидемия пошла на спад. Приангарье находится на 9-м месте среди российских регионов по количество зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Ситуация стабильна. 73 новых случая коронавируса обнаружены в Иркутской области за последние сутки
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