В Братске завершила свою работу выставка «SibWoodExpo»

В ТКЦ «Братск-АРТ» прошла церемония закрытия 27-й международной выставки «SibWoodExpo», которая представила самые современные технологии в области лесопромышленного комплекса и дала возможность завязать новые деловые контакты предпринимателям.

На торжественной церемонии со словами благодарности выступил генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр» Андрей Геннадьевич Шаповалов: «Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в выставке, кто занимался деловой программой, тех, кто нашел возможности в это непростое время сделать наш проект в 27-й раз и во второй раз в городе Братске, и я считаю, что это верное решение. Выставка завершена, и я убежден, что «SibWoodExpo» в следующем году будет больше, но при этом значимость мероприятия 2020 года не становится меньше, наоборот, выставка состоялась в тяжелое время, и в этом ее огромная ценность».

На церемонии закрытия благодарственные письма были вручены:

Петреневу Дмитрию Валерьевичу, и. о. министра лесного комплекса Иркутской области

Герасимову Роману Анатольевичу, заместитель министра лесного комплекса Иркутской области

Серебренникову Сергею Васильевичу, мэр города Братска

Яковлеву Александру Александровичу, заместитель мэра по экономике города Братска

Ситову Илье Сергеевичу, ректор ФГБОУ ВО «Братский государственный университет»,

Смолиной Светлане Александровне, директор ТКЦ «Братск-АРТ»

А также диплом выставки за активное участие БРАТСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ

От лица администрации города Братска со словами благодарности выступил председатель комитета экономического развития администрации города Братска Артем Александрович Мельников: «Завершилась выставка SibWoodExpo, которая прошла в нашем городе во второй раз. Мы рады, что несмотря на все трудности, она проведена на высоком уровне и надеемся, что все запланированное будет реализовано, возможно, еще в большем масштабе, поэтому до новых встреч!»

Слово было предоставлено ректору ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» Илье Сергеевичу Ситову: «Огромное спасибо за возможность принять участие в реализации этой выставки! Благодарим за те три дня, на протяжении которых мы презентовали свой университет, у нас была уникальная возможность пообщаться на дискуссионной площадке. Надеюсь, что выставка не прошла даром, и все получили больше контактов, а также обменялись опытом. Будем ждать выставку 2021 года».

Среди экспонентов выставки Золотая награда была вручена АССОЦИАЦИИ "КАМИ", ООО «ФЕРРОНОРДИК МАШИНЫ», ESTERER WD GMBH, ООО "ВУД ПРОФИ МАШИНЕРИ", KVARNSTRANDS VERKTYG AB, ООО "АЛТАЙЛЕСТЕХМАШ" и ООО «ИВЕКО-АНГАРА». Серебряную награду выставки получили АССОЦИАЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ И ЛЕСОЭКСПОРТЕРОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ООО «КОВРОВСКИЕ КОТЛЫ», генеральный информационный партнер – журнал «ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ», ООО «ТИМБЕРМАШ БАЙКАЛ», ООО «КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» «АВТОМАТИК-ЛЕС», ООО «НЕСТИНГ-БАЙКАЛ», ООО «СТАНКОЦЕНТР ПЕРУН», ООО «ГЛОБЭКС», ООО «ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ», а также ООО «Производственное объединение ТЕПЛОРЕСУРС». Дипломами участников выставки «SibWoodExpo» удостоились ООО «АНГАРА ПЛЮС», ООО «НОРДИК ТРАКШИН», ООО "СКИП", ООО «СПЕКТР ВУД», ООО «ФОРЕСТ МАШИНЗ ВУД ПРОДАКШИН», ООО «РУСНАФТА», ООО «ПРОММАРКЕТ-МАКСИМУМ», ФКУ ИК-25 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, информационный партнер – журнал "ДЕРЕВООБРАБОТКА. БИЗНЕС И ПРОФЕССИЯ".

На церемонии награждения выступил представитель компании «ИВЕКО-АНГАРА»: «Наша компания хотела бы выразить большую благодарность организаторам выставки за возможность участия в ней. В ходе проведения мероприятия мы совершили крупную сделку по продаже лесовоза, чему очень довольны! Спасибо за полезную выставку!»

Деловая программа мероприятия 2020 года затронула самые важные вопросы лесной отрасли, спикеры подняли тему современных тенденций и проблем лесозаготовительного производства, обсудили проблемы лесопильного производства и глубокой переработки древесины, поговорили о лесовосстановлении и выращивании посадочного материала с закрытой корневой системой, о борьбе с лесными пожарами, а также отметили немаловажную тему строительства и эксплуатации лесовозных автомобильных дорог.

Так, одним из ключевых событий мероприятия стало проведение пленарного заседания на тему «Актуальные вопросы развития лесного комплекса Сибири и Дальнего Востока на современном этапе». Кроме того, был организован круглый стол, на котором обсудили компенсационное лесовосстановление на территории Иркутской области. Также состоялось проведение семинара «Проблемные вопросы, возникающие при разработке проектов освоения лесов». В конференц-зале прошли еще два круглых стола, посвященных охране лесов от пожаров и защите от вредных организмов, а также решению задач развития лесопромышленного комплекса на современном этапе.

В международной выставке «SibWoodExpo» 2020 года приняли участие компании из разных регионов России и зарубежных стран. Среди них представители российских компаний из Москвы, Перми, Иркутска, Братска, Коврова, Красноярска, Барнаула. В числе зарубежных участников выставки были представители из Швеции и Германии.

Направления деятельности участников мероприятия затронули все аспекты лесной отрасли – это производство промышленного оборудования и станков, профессиональный деревообрабатывающий инструмент, все виды лесопильной техники, машиностроительные предприятия, поставка запчастей, дереворежущий инструмент, расходные материалы для ремонта и заточки пил, водогрейные, термомасляные и паровые котлы, оборудование для изготовления пеллет и брикетов, целлюлозно-бумажная промышленность, сервисное обслуживание строительной, дорожной, лесной техники, навесное оборудование для спецтехники и многое другое.

Важно отметить, что международная выставка «SibWoodExpo» успешно прошла в Братске во второй раз и, несомненно, была полезна предпринимателям. Все участники выставки потрудились на славу: на круглых столах и заседаниях были рассмотрены важные вопросы, касающиеся лесопромышленного комплекса, подняты актуальные темы и найдены ответы на все возникшие вопросы. Представители разных компаний дали необходимые консультации и поделились мнениями, заключили новые контракты и обрели деловые связи для дальнейшего сотрудничества.