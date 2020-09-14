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Ремонт дороги на плотине ГЭС в Иркутске возобновится, когда закончатся дожди

На плотине Иркутской ГЭС работы по демонтажу и замене аварийного участка автомобильной дороги выполнены более, чем на половину. Пресс-служба компании «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» подчеркивает, что на сегодняшний  день уложена 1000 квадратных метров нового дорожного полотна.

Расчетный срок ремонта дороги, согласованный с Администрацией города – 30 сентября. Однако с учетом дорожной обстановки и плотности транспортного потока подрядчику была поставлена задача завершить ремонт к 15 сентября.

В настоящий момент работы по укладке асфальта приостановлены по погодным условиям,  для соблюдения технологии требуется сухая погода. По прогнозам гидрометцентра с 16 сентября в Иркутске дожди закончатся и укладка асфальта возобновится.

Подрядчик подтверждает полную готовность завершить укладку асфальта на плотине Иркутской ГЭС в течение 3 суток. По совместному решению с Администрацией города Иркутска, работы ведутся только в ночное время с 23.00 до 06.00 без перекрытия движения, в рабочие часы движение будет открыто в полном объеме для минимизации пробок.

Компания приносит извинение за доставленные неудобства и просит учитывать сроки ремонта при планировании маршрутов по городу.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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