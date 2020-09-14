РЕАЛИСТ БАНК – новое наименование БайкалИнвестБанка

БайкалИнвестБанк объявляет об изменении своего фирменного наименования на РЕАЛИСТ БАНК.

Полное фирменное наименование Банка на русском языке: Акционерное общество «Реалист Банк».

Сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке: АО «РЕАЛИСТ БАНК».

Необходимые изменения внесены в учредительные документы Банка и единый государственный реестр юридических лиц.

Ранее головной офис Банка находился в Иркутске, и именно в данном регионе была сосредоточена основная часть его деятельности. По мере своего развития он стал банком федерального уровня, головной офис был переведен в Москву, а юридический адрес изменен. Сейчас Банк представлен в 38 городах различных регионов России. В связи с этим было выбрано новое наименование, которое не вызывает ассоциаций с каким-то одним регионом нашей страны и в то же время отражает ценности Банка.

Переименование не повлечет за собой каких-либо изменений прав и обязанностей Банка по отношению к клиентам и партнерам.

Переоформления договоров с использованием нового наименования Банка не требуется, все договоры и соглашения, ранее заключенные с Банком, сохраняют свое действие.

Изменение наименования Банка также не влечет за собой смены организационно-правовой формы, ОГРН, ИНН, БИК, корреспондентского счета, адреса, номера лицензии и иных реквизитов Банка и порядка обслуживания клиентов

РЕАЛИСТ БАНК основан в 1990 г. Банк является универсальной финансовой организацией, которая предоставляет широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Головной офис Банка находится в Москве, при этом он представлен в 38 городах различных регионов России.Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в июле 2020 г. присвоило Банку кредитный рейтинг на уровне «В+» (RU) со «стабильным» прогнозом. РЕАЛИСТ БАНК входит в Топ-10 банков РФ по объему запасов драгоценных металлов (расчет ИА Интерфакс на основе данных ЦБ РФ) и в топ-5 по рейтингу портала «Банки.ру» в категории «Лучшие курсы валют».