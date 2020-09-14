РЕАЛИСТ БАНК – новое наименование БайкалИнвестБанка

БайкалИнвестБанк объявляет об изменении своего фирменного наименования на РЕАЛИСТ БАНК.
Полное фирменное наименование Банка на русском языке: Акционерное общество «Реалист Банк».
Сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке: АО «РЕАЛИСТ БАНК».
Необходимые изменения внесены в учредительные документы Банка и единый государственный реестр юридических лиц.
Ранее головной офис Банка находился в Иркутске, и именно в данном регионе была сосредоточена основная часть его деятельности. По мере своего развития он стал банком федерального уровня, головной офис был переведен в Москву, а юридический адрес изменен. Сейчас Банк представлен в 38 городах различных регионов России. В связи с этим было выбрано новое наименование, которое не вызывает ассоциаций с каким-то одним регионом нашей страны и в то же время отражает ценности Банка.
Переименование не повлечет за собой каких-либо изменений прав и обязанностей Банка по отношению к клиентам и партнерам.
Переоформления договоров с использованием нового наименования Банка не требуется, все договоры и соглашения, ранее заключенные с Банком, сохраняют свое действие.
Изменение наименования Банка также не влечет за собой смены организационно-правовой формы, ОГРН, ИНН, БИК, корреспондентского счета, адреса, номера лицензии и иных реквизитов Банка и порядка обслуживания клиентов