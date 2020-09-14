В Иркутске открылся образовательный комплекс «Точка будущего»

Комплекс построен на 20 га в микрорайоне Солнечный, сообщают в областной администрации.

Главная задача проекта - обеспечить детей равными возможностями для обучения и развития, помочь детям-сиротам изменить отношение к себе и почувствовать себя равными членами общества. Инициаторами проекта стали уроженцы Иркутской области: частный инвестор Альберт Авдолян и генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. Проект реализован на частные средства. Общие инвестиции составили более шести млрд рублей.

Образовательный комплекс рассчитан на одновременное обучение более 1000 детей, укомплектован необходимой техникой и мебелью.

В состав комплекса входят детский сад, младшая и старшая школы, спортивный, административный и хозяйственный корпуса, бассейн, хоккейное поле, а также центр психологической поддержки. Также на территории «Точки будущего» построен коттеджный поселок, где бесплатное жилье получили 19 семей, в них воспитываются 113 приемных детей. Для переезда и обустройства каждой семье из средств фонда выделено по одному миллиону рублей. Самая большая семья получила отдельный коттедж и сертификат на два млн рублей.

В штате школы более 100 специалистов: преподаватели, психологи, тьюторы – наставники, которые помогут развивать таланты воспитанников. Все преподаватели прошли специальное обучение, вместе с разработчиками концепции жизненного проектирования они подготовили свои собственные учебные программы. Вместо обучения предметам в соответствии со школьной программой в «Точке будущего» будет использован индивидуальный подход к каждому ученику, с учетом его интересов и потребностей.