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Количество заболевших коронавирусом в Красноярском крае достигло 18,3 тыс.

На 14 сентября в Красноярском крае зарегистрировано всего 18 344 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 102 случая заболевания.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 638,3. Темп прироста за сутки – 0,6 %.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2 509 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 200 чел.

Снято с медицинского наблюдения 36 313 чел., в т.ч. за последние сутки – 254.

Проведено тестов на коронавирус всего 874 513, из них за последние сутки 2 546.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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