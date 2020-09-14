Количество заболевших коронавирусом в Красноярском крае достигло 18,3 тыс.

На 14 сентября в Красноярском крае зарегистрировано всего 18 344 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 102 случая заболевания.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 638,3. Темп прироста за сутки – 0,6 %.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2 509 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 200 чел.

Снято с медицинского наблюдения 36 313 чел., в т.ч. за последние сутки – 254.

Проведено тестов на коронавирус всего 874 513, из них за последние сутки 2 546.