Проезд по Цесовской Набережной в Иркутске закроют на месяц

С 16 сентября по 15 октября будет закрыт проезд по улице Цесовская Набережная на участке от улицы Полины Осипенко до улицы Николая Гаврилова. Это связано с проведением работ по строительству нового участка ливневой канализации, сообщают в мэрии Иркутска.