С 16 сентября по 15 октября будет закрыт проезд по улице Цесовская Набережная на участке от улицы Полины Осипенко до улицы Николая Гаврилова. Это связано с проведением работ по строительству нового участка ливневой канализации, сообщают в мэрии Иркутска.
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Проезд по Цесовской Набережной в Иркутске закроют на месяц
/ Сибирское Информационное Агентство /
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