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За прошедшие сутки в Иркутске выпало более 20 мм осадков

Службы Иркутска в усиленном режиме устраняют последствия дождя. Всего на уборке поваленных деревьев, откачке воды и других работах задействовано порядка 200 человек и 10 единиц специальной техники, сообщают в городской администрации.

– Работы проходят во всех округах. Бригады муниципальных предприятий «ИркутскАвтодор» и МУП «Водоканал» откачивают воду на улицах Баррикад и Ушаковской, чистят сточные лотки и тротуары. Ведется осмотр территорий частного сектора в Правобережном и Октябрьском округах, – отметила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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