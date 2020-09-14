Азиатско-Тихоокеанский Банк начал первые выдачи кредита по новой программе «Микро-лайт для бизнеса»

Благодаря скидке клиенты, успевшие воспользоваться специальным предложением новой программы, могут снизить процентную ставку по кредиту более чем в два раза

Азиатско-Тихоокеанский Банк осуществил первые сделки по новой кредитной программе «Микро-лайт для бизнеса». Заемщиками стали предприниматели из Свердловской области и Республики Хакасия. В обоих случаях заемщики оформили кредит с целью пополнения оборотных средств своих компаний, работающих в сфере железнодорожного строительства и торговли.

«Это один из самых удобных, выгодных и быстрых кредитов для бизнеса. Займ для МСБ оформляется по упрощенной процедуре, деятельность заемщика анализируется по выпискам по расчетным счетам, без предоставления бухгалтерской отчетности. Наш первый клиент по новой программе занимается розничной торговлей, кредит на пополнение оборотных средств составил 1,5 млн рублей. Сделка уникальна еще и тем, что купив пакет расчетно-кассового обслуживания «Все включено 30», клиент получил скидку по процентной ставке», - отметила начальник отдела кредитования юридических лиц АТБ в Абакане Татьяна Гисич.

Во втором случае клиент из Екатеринбурга оформил кредит на сумму в 2 млн рублей на срок – 36 месяцев. Оба клиента приобрели пакет РКО «Всё Включено 30» и их процентная ставка снизилась до 5,08% с начальной - 13 %.

Тем самым владельцы бизнеса помимо скидки в 7,29 % от основной ставки получили бесплатное годовое РКО, возможность бесплатных платежей внутри Банка 24/7, подключение к дистанционному банковскому обслуживанию и целый комплекс удобных опций для легкого и оперативного ведения бизнеса.

Новая программа «Микро-лайт для бизнеса» действует во всех 19 регионах присутствия Азиатско-Тихоокеанского Банка. Сумма кредита - до 10 млн рублей на срок кредитования на инвестиционные цели – до 60 месяцев, на пополнение оборотных средств – до 36 месяцев. Принятие решения о кредитовании по двум документам с возможностью получения кредита без залога до 3 млн рублей. Срок рассмотрения заявки от получения документов до принятия решения составляет до 3-х рабочих дней.

Помимо сопутствующих опций по обслуживанию счета АТБ предоставляет каждому клиенту бесплатную бизнес-карту без годового обслуживания с кэшбэком до 15 000 тысяч рублей в месяц и с возможностью снятия наличных до 500 000 рублей ежемесячно.

В конце лета АТБ представил обновленную линейку тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию как для предпринимателей, кто только начинает свой путь в бизнесе, так и для опытных игроков рынка. Это четыре пакета: «Сочный ноль», «Освежающий», «Бодрящий» и «Полезный» со своими опциями, функциями и ценами. При этом для всех пакетов РКО доступна авансовая форма оплаты на 6 или 12 месяцев и обязательная скидка на ежемесячную стоимость пакета. Все тарифные планы по РКО включают в себя бесплатный выпуск и годовое обслуживание бизнес-карты.