Сервис «Корпоративные подписки» из экосистемы сервисов для предпринимателей Сбербанк Бизнес Онлайн получил международную премию PayTech Awards в номинации Best SME Payments Initiative («Лучшая платежная инициатива для малого и среднего бизнеса»).

Этот сервис позволяет предпринимателям оформить для своих клиентов регулярную оплату услуг и товаров без обязательной рутины. Подключив «Корпоративные подписки», компания-поставщик предлагает аудитории простой и удобный вид взаиморасчётов через Сбербанк Бизнес Онлайн. Сотрудник организации-покупателя за несколько минут может оформить digital-подписку на услуги поставщика. В дальнейшем плата за оказанные поставщиком услуги автоматически, в предусмотренные согласием сроки, списывается со счета покупателя в Сбербанке – покупатель узнает об этом из уведомлений банка, поставщик в онлайн-режиме с помощью Fintech API получает информацию о поступлении денежных средств.

Для поставщика товаров или услуг этот сервис удобен тем, что позволяет полностью автоматизировать процесс оплаты без лишних напоминаний и выставлений счетов. При этом количество просрочек по платежам уменьшается, прогнозировать доходы становится проще. С момента запуска сервиса к «Корпоративным подпискам» уже подключились 16 поставщиков услуг.

Чтобы подключить сервис, предпринимателю достаточно обратиться к персональному клиентскому менеджеру или заполнить заявку на обратный звонок на сайте банка.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:

«Мы развиваем Сбербанк Бизнес Онлайн для того, чтобы наш интернет-банкинг не только позволял предпринимателю решать транзакционные и операционные вопросы, но и помогал ему развивать свое дело в долгосрочной перспективе, минимизируя расходы и повышая эффективность ведения бизнеса. При разработке сервисов для бизнеса мы опираемся на самые популярные и инновационные практики e-commerce.

Благодаря сервису «Корпоративные подписки», который работает по тем же принципам, что и онлайн-подписка, например, на кинотеатр Okko или музыкальный сервис Spotify, взаиморасчёты между юридическими лицами становятся проще, быстрее, надёжнее. Международное признание – свидетельство того, что этот сервис находится на уровне лучших мировых практик».

PayTech Awards учреждена британским изданием FinTech Futures, специализирующимся на новостях и анализе мирового финтех-сектора. Третий год подряд премия PayTech Awards присуждается за выдающиеся достижения и инновации в использовании ИТ в платежной индустрии по всему миру компаниям и людям, которые делают это возможным. В PayTech принимают участие банки, финансовые и платежные учреждения, IT-компании, поставщики программного обеспечения, команды и частные лица.