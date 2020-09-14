Сбербанк планирует открыть офис в Абу-Даби

Сбербанк получил одобрение регуляторов РФ и Абу-Даби Global Markets на открытие своего представительства в Абу-Даби. До конца года Sberinvest Middle East Limited планирует получить лицензию регулятора ADGM и открыть офис в Абу-Даби. Компания будет продолжать курс на укрепление отношений между Россией и странами Ближнего Востока и станет еще одним связующим звеном между российским бизнесом и инвесторами из стран региона.

Основная задача дочерней компании Сбербанка в Абу-Даби — стать ключевым партнером в инвестиционных сделках между российскими инвесторами и инвесторами из стран Ближнего Востока.

Также компания станет полностью лицензированным «исламским окном», что позволит структурировать инвестиционные продукты в соответствии с принципами шариата. Сейчас инструменты исламского банкинга уже используются банком в структурировании сделок торгового и проектного финансирования.

Кроме того, Sberinvest Middle East Limited планирует заниматься торговым финасированием экспорта из России в страны Ближнего Востока, а также масштабированием сервисов экосистемы Сбербанка в этих странах.

Олег Ганеев, заместитель Председателя Правления Сбербанка, председатель Совета директоров Sberinvest Middle East:

«Буквально на днях мы получили разрешение на открытие Sberinvest Middle East Limited от местного регулятора, а ранее – аналогичное разрешение от российского. Последнее время мы внимательно следили за развитием ОАЭ и его трансформацией в международный деловой хаб, связывающий Восток с Западом. Итогом этого стало открытие нового офиса группы Сбербанка в Абу-Даби. Физическое присутствие там позволит нам напрямую выстраивать партерство с инвесторами из стран Ближнего Востока для реализации ими проектов в России с последующим экспортом продукции в страны региона. Также у нас большие планы по экспорту российского продовольствия в страны Персидского залива и развитию традиционных продуктов исламского финансирования при помощи экспертизы команды Sberinvest Middle East».

Генеральным директором Sberinvest Middle East Limited назначен Андрей Угаров. Он имеет обширный опыт предпринимательской деятельности и развития бизнеса в странах Ближнего Востока и Африки. Специализируется в различных финансовых областях, включая увеличение акционерного капитала, слияния и поглощения, а также прямые инвестиции. Андрей Угаров свободно владеет шестью языками, включая арабский. Он окончил Массачусетский технологический институт и имеет степень MBA, полученную в Wharton School.

Руководитель направления исламского финансирования в Sberinvest Middle East Limited Бехнам Гурбан-Заде возглавляет направление исламского финансирования Сбербанка, которое с нуля запустил в Сбербанке. Бехнам Гурбан-Заде свободно владеет четырьмя языками, включая турецкий. Он окончил Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова и имеет степень MBA Московской международной школы бизнеса.

Sberinvest Middle East Limited является дочерней компанией ООО «Сбербанк Инвестиции», которая входит в блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка.