Количество заболевших коронавирусом в Бурятии приближается к 6 тысячам

По информации Роспотребнадзора, по Республике Бурятия на 14 сентября зарегистрировано 5 937 (+48) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По столице республики – Улан-Удэ зарегистрировали 3 438 заболевших.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4939 человек, умерло 60 человек. Проходят лечение в стационарах республики 438 больных. На амбулаторном лечении находятся 500 пациентов.

Из 48 новых случаев COVID-19:

13 – обследованы по обращению с признаками ОРВИ,

35 – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

На 14 сентября, в инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 438 пациентов, из них 14 детей. Состояние детей удовлетворительное.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 900 коек, занято – 464, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 438, свободно 436 койки. Занятость коечного фонда составляет 51,6 %.

Амбулаторное лечение проходят 500 пациентов с COVID-19, с легким течением заболевания.

Всего выздоровели от COVID-19 – 4939 (+32) человека. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 60 (+1) человек.

В стационаре по ул. Пирогова умер пациент 67 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней пневмонией. Сопутствующие заболевания: перфоративная язва двенадцатиперстной кишки, осложненная перитонитом (проводилось оперативное лечение), постинфарктный кардиосклероз с хронической сердечной недостаточностью.