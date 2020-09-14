ВТБ снизил ставки по рефинансированию автокредитов

ВТБ изменил условия рефинансирования автокредитов. Теперь по самой популярной программе без замены залога и со страхованием автомобиля на весь срок кредита клиенты могут снизить ставку по автокредиту другого банка до 8%. При оформлении всех страховых и сервисных услуг минимальные ставки по рефинансированию автокредитов составляют 1% и 2% в зависимости от выбранной тарифа.
В рамках программы клиенты могут переоформить свои действующие автокредиты как с заменой транспортного средства, так и без него. Возможный срок кредитования — от года до пяти лет. Сумма нового кредита — от 300 тыс. до 5 млн рублей.
«Сейчас самое оптимальное время для рефинансирования автокредитов, оформленных ранее по более высоким ставкам. Мы предлагаем привлекательные условия для рефинансирования: низкие ставки, оформление кредита по
Подать заявку на рефинансирование автокредита можно дистанционно на сайте банка.