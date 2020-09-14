ПСБ стал генеральным партнером фотовыставки Саши Генциса «Управляемые небеса»

ПСБ стал генеральным партнёром фотовыставки Саши Генциса “Управляемые небеса”. Мероприятие пройдет с 11 сентября по 8 ноября 2020 года в Фонде культуры «ЕКАТЕРИНА» при поддержке Центрального музея Военно-воздушных сил. Коллекция позволяет проследить развитие авиации со времен первых полетов до наших дней.

На выставке представлены 22 уникальные крупноформатные работы фотохудожника, которые позволяют увидеть кабины исторических самолётов и вертолётов, недоступные для посещения, и таким образом почувствовать себя за штурвалом пилота. На фотоработах можно разглядеть мельчайшие детали легендарных летательных аппаратов. Для полного погружения в происходящее Саша Генцис соединил снимки с пейзажами из собственного фотоархива.

Каждое воздушное судно обладает своей историей и особой визуальной эстетикой. Среди них такие знаменитые образцы как ИЛ-2, ТУ-4, ТУ-95 и другие. В свое время эти самолеты меняли ход истории: одни доставляли в пункты назначения жизненно важные грузы и знаменитых деятелей эпохи, другие сокрушали врагов и защищали границы государства.