Новости

ПСБ стал генеральным партнером фотовыставки Саши Генциса «Управляемые небеса»

ПСБ стал генеральным партнёром фотовыставки Саши Генциса “Управляемые небеса”. Мероприятие пройдет с 11 сентября по 8 ноября 2020 года в Фонде культуры «ЕКАТЕРИНА» при поддержке Центрального музея Военно-воздушных сил. Коллекция позволяет проследить развитие авиации со времен первых полетов до наших дней. 

На выставке представлены 22 уникальные крупноформатные работы фотохудожника, которые позволяют увидеть кабины исторических самолётов и вертолётов, недоступные для посещения, и таким образом почувствовать себя за штурвалом пилота. На фотоработах можно разглядеть мельчайшие детали легендарных летательных аппаратов. Для полного погружения в происходящее Саша Генцис соединил снимки с пейзажами из собственного фотоархива.

Каждое воздушное судно обладает своей историей и особой визуальной эстетикой. Среди них такие знаменитые образцы как ИЛ-2, ТУ-4, ТУ-95 и другие. В свое время эти самолеты меняли ход истории: одни доставляли в пункты назначения жизненно важные грузы и знаменитых деятелей эпохи, другие сокрушали врагов и защищали границы государства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Ситуация стабильна. 73 новых случая коронавируса обнаружены в Иркутской области за последние сутки
День за два: медработникам, работающим с COVID-19, засчитают стаж в двойном размере
ВОЗ зарегистрировала рекордные 308 тыс. заражений коронавирусом за сутки
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании