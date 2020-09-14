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Россельхозбанк стал платиновым спонсором форума «Казначейство-2020»

Международный банковский форум «Казначейство-2020», который состоялся в режиме онлайн 10 сентября 2020 года, прошел при поддержке Россельхозбанка. Мероприятие традиционно собрало профессионалов финансового рынка — руководителей банковских казначейств, представителей Банка России, Московской биржи и НПФ, а также экспертов и консультантов из ведущих российских и международных финансовых организаций. 

 «Россельхозбанк как системно значимая кредитная организация традиционно поддерживает проведение профильных мероприятий, в рамках которых участники финансового рынка имеют возможность на единой площадке обсуждать актуальные вопросы банковского сектора», - отмечает Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

Ключевыми темами форума в 2020 году стали политика Банка России по обеспечению финансовой стабильности, особенности работы банков в условиях низких ставок, а также тенденции в управлении активами и пассивами финансовых структур.

С докладом на форуме выступил Директор Департамента казначейства Россельхозбанка Игорь Князев. В своем выступлении он рассказал, как информация о клиентском портфеле позволяет повышать точность составления прогнозов ликвидности и какие попытки предпринимает финансовая отрасль для пополнения имеющихся у нее сведений о клиентах. Говоря о перспективах развития казначейства, Игорь Князев подчеркнул, что профессиональному сообществу в будущем стоит ожидать перехода к цифровизации казначейских служб. Такая трансформация включит в себя использование технологий обработки больших данных и машинного обучения, а также развитие алгоритмов с использованием искусственного интеллекта.

Участники форума также смогли проанализировать, как банки реагируют на изменение условий в экономике, как им пришлось перестроить формат работы в условиях пандемии. Кроме того, в формате дискуссии участники определили драйверы для дальнейшего развития казначейских подразделений и то, как регулятор оценивает текущую ситуацию в банковской отрасли.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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