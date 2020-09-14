Показатели потребительского и кредитного доверия постепенно возвращаются к докризисным значениям

Каждый пятый россиянин считает нынешнее время удачным для совершения крупных покупок — 22%, сообщает ВЦИОМ.

Более половины наших соотечественников придерживаются обратного мнения — 62%, по сравнению с июнем 2020 года эта доля снизилась на 8 п.п. Таким образом, индекс потребительского доверия в августе составил 34 п., постепенно возвращаясь к докризисному уровню (январь — февраль — 36-37п.)

О том, что сейчас удачное время для кредитования, говорят 14% россиян, как и в начале этого года. Это наивысшее значение после февраля 2020 года. Три четверти наших сограждан придерживаются обратной позиции — 74%. Индекс кредитного доверия в августе составил 26 п., что на 2-5 пунктов выше, чем весной и летом 2020 года.

По сравнению с кризисным периодом снизилась доля придерживающихся сберегательной политики в экономическом поведении — 69% россиян считают, что лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее. Это значение на 8-11 п.п. ниже результатов опросов в период с апреля по июль текущего года. Индекс сберегательного поведения составил 69 п., с начала года это самый низкий показатель.

Россияне с начала года изменили свое мнение относительно банковских вкладов: в январе 48% считали, что свободные деньги предпочтительнее вложить в банк, а треть, напротив, предполагали, что деньги из банка лучше забрать (33%). В августе 33% наших соотечественников высказались за то, чтобы вложить средства в банки, 46% рекомендовали бы забрать вклады. Индекс доверия банковским вкладам с начала года снизился на 11 пунктов и составил 45 п.