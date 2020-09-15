Россельхозбанк вручил награду победителю конкурса «Лучший сельскохозяйственный проект»

Семейное крестьянско-фермерское хозяйство Заларинского района Иркутской области одержало победу в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект» национальной премии «Бизнес Успех».

11 сентября, в рамках всероссийского форума для предпринимателей «Территория бизнеса – Территория жизни», состоялся финальный тур и награждение победителей национальной премии «Бизнес-Успех». В номинации «Лучший сельскохозяйственный проект» экспертным жюри был определен победитель – КФХ Смаль Ростислав Ярославович, семейная ферма, основанная в 2015 году как животноводческое крестьянско-фермерское хозяйство. На сегодняшний день семья занимается выращиванием и последующей реализацией зерновых культур.

«Мы всегда занимались сельским хозяйством. Семья большая, дружная и привычная к труду, в какой-то момент пришло понимание, что нужно выходить на другой уровень. Сначала был крупнорогатый скот и свиньи, затем начали расширяться и приобрели поля, где посеяли зерновые культуры. По сравнению с именитыми сельсхозтоваропроизводителями мы представляем собой небольшое хозяйство, но упорно движемся вперед и с каждым шагом видим определенные достижения. Победа в национальной премии – подтверждение того, что любые горизонты достижимы», - сказала Людмила Смаль, представитель успешной фермерской семьи.

Среди трех финалистов в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект» экспертное жюри и посетители сайта форума отдали наибольшее число голосов небольшой, но крепкой ферме с высоким потенциалом развития. В торжественной обстановке директор Иркутского филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова вручила победителю награду, главный символ премии «Бизнес-Успех», — статуэтку «Золотой домкрат», а также именной сертификат на льготное банковское обслуживание в Россельхозбанке.

«Я хотела бы отметить, что само по себе предпринимательство требует больших трудозатрат ежедневно, а в сфере сельского хозяйства - вдвойне. Это достаточно непростая, но в тоже время очень нужная и интересная отрасль. Россельхозбанк, как опорный банк АПК, оказывает максимальное содействие и поддержку малым формам хозяйствования. 2020 год обязательно войдет в историю, за период самоизоляции мы все оценили насколько значимой и важной является работа на земле, наличие подсобного хозяйства и фермерских продуктов. Россельхозбанк поздравляет вашу семью с выходом на новый уровень и, со своей стороны, готов поддерживать, помогать и реализовывать новые бизнес-идеи», - отметила в поздравительной речи директор Иркутского РСХБ Наталья Баркова.

Помимо определения финалистов и работы конкурсной комиссии, в рамках форума состоялись различные мероприятия для развития и продвижения бизнеса – тематические мастер-классы и круглые столы с представителями региональной власти, успешными предпринимателями и бизнесменами международного класса.