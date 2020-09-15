«Такой школы нет нигде»: 10 фактов о «Точке будущего»

«Скажу, наверное, нахально: мы cделали такую школу, какой она должна быть. Не с точки зрения бюджета, а с точки зрения педагогики. Она уникальна и по оснащению, ни в одной школе вы не найдете такого объема возможностей, который есть здесь, в Иркутске», – уверенно заявил на открытии «Точки будущего» руководитель центра разработки образовательных систем «Умная школа» Марк Сартан. Как появилась идея создания “Точки будущего”? Сколько денег потребуется на её ежегодное содержание? Что построят рядом с ней уже в ближайшее время, рассказали организаторы и идейные вдохновители проекта на торжественном открытии 14 сентября.

«Точка будущего» в Иркутске.

Фото: Антон Климов

1. Об идее

Инициаторы проекта «Точка будущего» – уроженцы Иркутской области: частный инвестор Альберт Авдолян и генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов – рассказали, что идея строительства образовательного комплекса возникла не сразу.

– Первоначально мы хотели построить детский дом, – говорит Сергей Чемезов. – Почему именно здесь? Иркутская область и для меня, и для Альберта – малая родина, где мы жили, учились. Я не понаслышке знаком с проблемами региона. Сейчас в области порядка 16,5 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, и это один из самых высоких показателей в стране.

Сергей Чемезов, генеральный директор Госкорпорации Ростех.

«Точка будущего» в Иркутске.

Фото: Антон Климов

– Но нам хотелось не просто построить детский дом, а постараться решить реально проблемы приемных детей, – добавляет Альберт Авдолян. – Мы заказали исследование, которое показало, что для успешной адаптации приемному ребенку нужен не отдельно построенный детский дом, а необходима среда, где он будет общаться с обычными детьми, а приемных детей не должно быть больше 15%.

Так идея строительства детского дома трансформировалась в строительство грандиозного образовательного комплекса «Точка будущего». Главная задача проекта – обеспечить детей из разных семей равными возможностями для обучения и развития, помочь детям-сиротам изменить отношение к себе и почувствовать себя равными членами общества.

Частный инвестор Альберт Авдолян.

«Точка будущего» в Иркутске.

Фото: Антон Климов

2. О выборе места

Образовательный комплекс «Точка будущего» построен на 20 га в Иркутске. Площадь всех зданий комплекса составляет около 30 тыс. квадратных метров, кроме того, построено 10 домов, где живут семьи с приемными детьми. По словам организаторов проекта, без помощи и поддержки региональных властей было бы сложно осуществить проект.

– Правительство Иркутской области оказало весомую помощь проекту, был выделен земельный участок на Байкальском тракте, – отметил Сергей Чемезов. – Место интересное, красивое, на берегу Иркутского водохранилища. Это элитный район для всех иркутян, как Рублевка в Москве.

«Точка будущего» в Иркутске.

Фото: Антон Климов

3. О стройке

Разработкой архитектурного проекта образовательного комплекса «Точка будущего» занималась датская компания Cebra, победившая на международном конкурсе архитектурных бюро. В тендере, проведенном институтом «Стрелка» совместно с разработчиком образовательной концепции «Умная школа» в 2015 году, приняло участие 20 компаний из 11 стран мира.

– Комплекс построен с учетом мирового опыта строительства современных школ, – рассказали организаторы. – Над проектом работали российские и иностранные специалисты. Комплекс включает учебные корпуса, расположенные по кругу и объединенные одной общей крышей, объекты для занятий спортом, Центр по социальной и психологической поддержке, дома для семей с приемными детьми.

«Точка будущего» в Иркутске.

Фото: Антон Климов

4. О квартирах для преподавателей, гостинице и новой парковке

Стройка проходила непросто, но, благодаря постоянной поддержке и кураторству со стороны региональных и городских властей, всегда находилось решение.

– Не всё было идеально, – признался на открытии «Точки будущего» Альберт Авдолян. – Например, мы поняли, что промахнулись со стоянкой и обратились к руководству области. И сразу нашли отклик, был выделен участок, на котором появится парковка. На этом же участке мы построим квартиры для преподавателей, которые будем давать бесплатно. В планах также построить новые апартаменты для новых приемных семей. В «Точку будущего» будут приезжать специалисты со всего мира, которые будут делиться опытом, чтобы им было комфортно, они могли останавливаться рядом со школой, для этого будет построена гостиница. Уже сейчас к нам поступает много предложений от волонтёров о различных совместных проектах, поэтому гостиница будет востребована.

«Точка будущего» в Иркутске.

Фото: Антон Климов

5. Об инвестициях и благотворительном фонде

Проект реализован на частные средства без привлечения бюджетного финансирования. Общие инвестиции в проект составили более 6 млрд рублей, а ежегодное финансирование составит около 600 млн рублей. Основное обучение на всех этапах программы для каждого ребенка – бесплатное. Отвечая на вопрос журналистов, как сделать систему финансирования подобных проектов устойчивой, не зависящих от внешних обстоятельств, Альберт Авдолян заметил, что именно сейчас прорабатывается этот вопрос.

– Мы рассматриваем несколько моделей, когда благотворительный фонд сам сможет зарабатывать деньги. Я планирую передавать в фонд компании, которыми владею, они генерируют прибыль. Будем набирать эффективных менеджеров для управления бизнесом. В целом, мы создаем такой фонд, который сможет содержать не один такой объект, – уверенно заявил Альберт Авдолян.

«Точка будущего» в Иркутске.

Фото: Антон Климов

6. Об уникальности школы

Организаторы называют проект «Точка будущего» уникальным. Образовательный комплекс рассчитан на одновременное обучение более 1000 детей, при этом площадь всех зданий комплекса составляет около 30 тыс. квадратных метров. В состав комплекса входят детский сад, младшая и старшая школы, спортивный, административный и хозяйственный корпуса, бассейн, хоккейное поле, а также центр психологической поддержки. «Точка будущего» укомплектована всей необходимой техникой и мебелью, имеет собственную развитую инфраструктуру. Воспитанникам доступно множество кружков, студий, спортивных секций, помещений для проектной деятельности и консультаций. Архитектурные решения образовательного комплекса позволяют педагогам работать как индивидуально, так и в составе групп.

Ученики «Точки будущего» смогут самостоятельно инициировать проекты, привлекать одноклассников и взрослых для их реализации.

«Точка будущего» в Иркутске.

Фото: Антон Климов

– Я скажу нахально. Мы cделали такую школу, какой она должна быть. Не с точки зрения бюджета, а с точки зрения педагогики. Она уникальна по оснащению, вы не найдете ни одной школы с таким возможностями, которые есть здесь. По спорту, по допобразованию, по внеурочке, – рассказал руководитель центра разработки образовательных систем «Умная школа» Марк Сартан. – Как сейчас строят школы? Все нормативы при строительстве школ берутся из экономики, а не из педагогики. На образование никто не смотрит, поэтому получают эти клетушки в школах, эти коробки. Мы сделали всё по-другому.

Если говорить о поселке для семей с приемными детьми, который стал частью большого образовательного комплекса – это чисто наша идея, такого нет нигде в мире.

Марк Сартан, руководитель центра разработки образовательных систем «Умная школа».

«Точка будущего» в Иркутске.

Фото: Антон Климов

7. Об учителях, наставниках и тьюторах

В штате образовательного комплекса более 100 специалистов: преподаватели, психологи, тьюторы – наставники, которые помогут развивать таланты воспитанников. Все преподаватели прошли специальное обучение, вместе с разработчиками концепции жизненного проектирования они подготовили свои собственные учебные программы. На вопрос, не означает ли это, что «Точка будущего» просто собрала лучшие кадры с местного рынка, отвечают, что напротив, способствуют развитию рынка и работают как ресурсный центр. С 2018 года в «Точке» прошли обучение 600 педагогов, которые могут использовать новые знания в других школах города и области.

«Точка будущего» в Иркутске.

Фото: Антон Климов

– Очень важно, чтобы на этой базе проходили обучение все учителя региона, – заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на открытии точки. – В Иркутской области строится много школ, в течение двух лет нам предстоит построить 21 новую школу, поэтому очень важно не только строить, но и сформировать устойчивые педагогические коллективы.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области.

«Точка будущего» в Иркутске.

Фото: Антон Климов

8. Об отборе учеников

«Точка будущего» рассчитана на более чем тысячу учащихся, однако сейчас в ней обучается чуть более 600. Это связано с тем, что нужен период адаптации для тестирования всех сиcтем управления. Несмотря на появившиеся в соцсетях отзывы, что эта школа «не для всех», организаторы опровергают все слухи и домыслы и утверждают, что отбор будущих учеников был абсолютно прозрачен.

– Подать заявление можно онлайн: через форму на сайте точкабудущего.рф. Подать заявку может каждый желающий из Иркутска и Иркутской области. Прием в группы и классы проводится в порядке очереди. Ее сформируют по мере поступления и регистрации заявлений на сайте.

«Точка будущего» в Иркутске.

Фото: Антон Климов

9. О коттеджном посёлке

На территории «Точки будущего» построен коттеджный поселок, где бесплатное жилье получили 19 семей, воспитывающие в общей сложности 113 приемных детей. Для переезда и обустройства каждой семье из средств фонда выделено по одному миллиону рублей. Самая большая семья (с 11 приемными детьми) получила отдельный коттедж и сертификат на два миллиона рублей.

– Наша задача – помочь ребенку с непростой судьбой адаптироваться к жизни, стать полноправным членом общества, с помощью профессиональных педагогов и наставников осознать себя, определить свою личную жизненную траекторию и вырасти сильной, уверенной в себе личностью, – говорят организаторы.

«Точка будущего» в Иркутске.

Фото: Антон Климов

10. О новой «Точке будущего»

Вдохновители проекта решили не останавливаться на одной «Точке будущего» и заявили, что готовы построить вторую школу.

– Образовательный комплекс «Точка будущего» – это наш уникальный проект, с самого начала создававшийся и развивавшийся в рамках единого цельного замысла. Его задача – научить детей ответственно распоряжаться собственной жизнью. Мы видим у проекта большое будущее, и планируем его максимально развивать. Cегодня было подписано соглашение с Главой Якутии Айсеном Николаевым о намерениях строительства точной копии «Точки будущего» в Якутии и реконструкции школы в Кысыл-Сыре, где сосредоточены производственные активы нашей компании ЯТЭК, — сообщил Альберт Авдолян.