Подведены итоги IV Всероссийского конкурса проектов по инициативному бюджетированию

Конкурс состоялся при поддержке Минфина России. Всего для участия в конкурсе поступил 581 проект из 35 регионов России, сообщают в пресс-службе Министерства финансов РФ.

В состав инициативных групп, предложивших проекты, имеющие приоритетное значение для жителей муниципальных образований, вошли около 7 тыс. граждан.

Характерными примерами реализации проектов инициативного бюджетирования являются: благоустройство территорий, ремонт дорог, строительство детских и спортивных площадок, ремонт или работы по улучшению домов культуры, библиотек и другие.

На реализацию всех проектов, участвующих в конкурсе, было использовано более 250 млн рублей.

Общее число заявок на участие в конкурсе почти в два раза превысило показатели прошлого года, а число проголосовавших за проекты на портале приблизилось к миллиону человек.

Победители конкурса определялись по трем номинациям: «общественное участие», «общественное партнерство» и «самый инновационный проект».

В числе лауреатов и победителей конкурса – детские центры инновационных технологий и творчества, инклюзивный проект для маломобильных граждан и инфраструктура для бездомных горожан, видоизмененная библиотека и детская площадка, объединившая вокруг себя местное сообщество.