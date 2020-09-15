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Природоохранная прокуратура Иркутской области привлекла к ответственности восемь асфальтобетонных заводов

Все предприятия допустили захламление производственной территории мусором, ненадлежащее хранение отходов, в том числе золошлаков и работали в отсутствие паспортов отходов I – IV классов опасности, сообщают в ведомстве.

В настоящее время организована работа по устранению нарушений.

По результатам проверки прокурором руководителям юридических лиц внесены представления. Кроме того, инициировано привлечение виновных лиц к ответственности, предусмотренной статьями 8.1, 8.2, 8.46 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях виде штрафа на общую сумму 82 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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