Природоохранная прокуратура Иркутской области привлекла к ответственности восемь асфальтобетонных заводов

Все предприятия допустили захламление производственной территории мусором, ненадлежащее хранение отходов, в том числе золошлаков и работали в отсутствие паспортов отходов I – IV классов опасности, сообщают в ведомстве.

В настоящее время организована работа по устранению нарушений.

По результатам проверки прокурором руководителям юридических лиц внесены представления. Кроме того, инициировано привлечение виновных лиц к ответственности, предусмотренной статьями 8.1, 8.2, 8.46 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях виде штрафа на общую сумму 82 тыс. рублей.