В Иркутской области полицейские спасли грибника

6 сентября в дежурную часть полиции обратилась супруга пенсионера. Женщина рассказала, что ее 69-летний муж уехал на автомобиле из дома, не сообщив никому о том, куда направляется и исчез, сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

Оперативный дежурный передал ориентировку на розыск мужчины всем наружным экипажам патрульно-постовой службы, ГИБДД и вневедомственной охраны.

В результате поисков в лесах Усольского района, на третьи сутки удалось отыскать пропавшего.

Как выяснилось, разыскиваемый почти трое суток, без воды и еды провел в тайге. Из-за больной ноги пожилой мужчина с трудом передвигался. Полицейские на руках вынесли грибника к автомобилю скорой помощи и передали его в руки врачей. Сейчас мужчине ничто не угрожает.