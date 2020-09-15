Иркутянка оплатила задолженность по кредиту, чтобы не лишиться земельного участка

Женщина задолжала банку 256 тыс. рублей, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Каких-либо мер со стороны неплательщика по оплате задолженности принято не было. Вследствие чего должностным лицом Управления вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении земельного участка в Боханском районе Иркутской области, принадлежащего на праве собственности неплательщику.

Понимая, что в дальнейшем после наложения ареста участок может быть передан на принудительную реализацию, женщина оплатила кредитную задолженность в полном объеме.