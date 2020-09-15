Отопительный сезон в Иркутской области начнется 15 сентября

В девяти муниципальных образованиях региона уже начался отопительный период: в Катангском, Бодайбинском, Зиминском, Нижнеилимском, Казаченско-Ленском, Осинском районах, Ангарском городском округе, в Свирске и Саянске. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

- Массовый запуск теплоисточников и подключение потребителей начнется с 15 сентября. Распоряжения издаются муниципальными образованиями, - отметил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров.

На финансирование мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов в Иркутской области запланировано 4,5 млрд рублей, в том числе из областного бюджета – 1,2 млрд рублей, из местных бюджетов и средств предприятий жилищно-коммунального комплекса - 3,3 млрд рублей.

Потребность в топливе на отопительный период 2020-2021 годов составляет 1,5 млн тонн угля и 53,5 тыс тонн жидкого топлива. Завоз топлива в северные территории через навигацию завершен в полном объеме, остались поселения Бодайбинского района и Киренска, использующие для завоза железнодорожный и автомобильный транспорт. Всего по программе Северного завоза из бюджета Иркутской области выделено 834,8 млн рублей.

Не вызывает опасений готовность к зиме в военных городках. Практически полностью завершены предзимние работы на объектах. В девяти военных городках на 14 теплоисточниках в наличии 5,8 тыс тонн угля, или 161% от нормативного запаса (3,6 тыс тонн), и 9 тыс тонн жидкого топлива, или 250% от нормативного запаса (3,6 тыс тонн). Задолженность за ранее потребленные ресурсы отсутствует.