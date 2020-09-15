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Количество больных коронавирусом в Улан-Удэ достигло 3,4 тыс.

По информации Роспотребнадзора, в Республике Бурятия на 15 сентября зарегистрировано 5 984 (+47) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По столице республики Улан-Удэ – 3 463. 

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Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5 008 человек, умерло 60 человек. Проходят лечение в стационарах республики 394 больных. На амбулаторном лечении находятся 522 пациента. 

Из 47 новых случаев COVID-19:

9 – обследованы по обращению с признаками ОРВИ,

38 – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 394 пациента, из них 12 детей. Состояние детей удовлетворительное. 

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 910 коек, занято – 407, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 394, свободно 503 койки. Занятость коечного фонда составляет 44,7 %.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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