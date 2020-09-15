Иркутский художественный музей открывается после карантина

16 сентября после долгого перерыва начинает работу с посетителями Главное здание Иркутского художественного музея на Ленина, 5. Вниманию зрителей вновь доступна постоянная экспозиция русского и западноевропейского искусства, а также две большие выставки: «Возрожденные шедевры» и «Анатолий Алексеев. Графика».

Выставка «Возрожденные шедевры» была открыта 12 марта и успела поработать всего неделю перед наступлением карантина. Экспозиция посвящена искусству реставрации и представляет наиболее ценные произведения, в разные годы восстановленные в лучших реставрационных центрах страны, а также в реставрационной мастерской Иркутского художественного музея.

Выставка «Анатолий Алексеев. Графика» впервые показывает в музейных стенах более 70 работ из коллекции семьи народного художника РСФСР, академика Российской Академии художеств, почётного гражданина Иркутской области Анатолия Ивановича Алексеева (1929–2019). Экспозиция даёт возможность проследить развитие творческого пути художника, увидеть рост его мастерства. Она включает ранние студенческие работы автора, портреты участников и ветеранов Великой Отечественной войны, серию, посвящённую строительству БАМа, многочисленные портреты родных, автопортреты, подготовительные наброски и зарисовки для живописных полотен.

Посещение музея возможно по предварительной записи по телефону: 8 (3952) 34-01-46. В связи с действующими рекомендациями министерства культуры и архивов Иркутской области, в музее запрещены массовые мероприятия: осмотр экспозиций возможен небольшими группами (не более пяти человек в одном зале) с соблюдением социальной дистанции. В музее действует масочный режим.