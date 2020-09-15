В центре Тулуна появится уличная шахматная доска

В центре Тулуна теперь можно сыграть в шахматы – 19 сентября на территории местного спортивного комплекса появится уличная шахматная доска. Открытие культурно-спортивной площадки приурочено ко Дню города.

Площадь шахматного поля – 16 м², а высота фигур достигает одного метра. При этом вес фигур небольшой – до двух килограмм – их легко поднимут как взрослые, так и дети. Игровые клетки выполнены из высококачественной и надежной брусчатки российского производителя «Выбор». Точно такую же использовали на объектах благоустройства на Олимпиаде в Сочи, Чемпионате мира по футболу–2018, Универсиаде в Красноярске.

Площадка открывается в формате благотворительного проекта «Шахматы в города». Его цель – благоустроить скверы и парки в разных городах страны и заинтересовать жителей интеллектуальным спортом. Первые уличные шахматы появились в Иркутске 20 июля 2020 года, до конца года их откроют в Якутске и Долгопрудном.