Новости

Банк УРАЛСИБ подключил АКБ «Трансстройбанк» к Системе быстрых платежей

Банк УРАЛСИБ подключил банк-партнер — АКБ «Трансстройбанк» (АО) к Системе быстрых платежей (СБП). Теперь клиенты «Трансстройбанка» могут круглосуточно совершать мгновенные денежные переводы по номеру телефона на свои или чужие счета в других банках, подключенных к СБП, число которых уже превысило 100.

Читайте также:

ПСБ реализовал сервис мгновенного возврата платежей при оплате по QR-кодам в СБП
4 сентября 2020
Платежи по QR-кодам через СБП проигрывают по объему Сбербанку
3 сентября 2020

Схема подключения к СБП, в которой Банк УРАЛСИБ выступает в качестве TPP (банка-провайдера), была специально разработана с учетом потребностей банков, которым для оперативного запуска сервиса необходим технический партнер. Она представляет собой типовое комплексное решение «под ключ» (включая мобильное приложение ATLAS для клиента-физического лица для совершения переводов в СБП), которое позволит подключиться к СБП и реализовать переводы C2C и С2В без интеграции с учетными системами и ДБО банка за счет использования существующей инфраструктуры взаимодействия с карточным процессингом.

Универсальность технологии позволит подключиться как банкам-партнерам на процессинге УРАЛСИБА, так и любым кредитным организациям с собственным или внешним процессинговым центром.

«Предлагаемое решение от Банка УРАЛСИБ позволило Трансстройбанку в кратчайшие сроки предоставить своим клиентам конкурентоспособный сервис высокого уровня качества», — отметил представитель АКБ «Трансстройбанк» (АО), начальник Управления развития электронных банковских продуктов Сергей Ерохин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)":
Все материалы сюжета (86)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В России впервые с 31 июля от коронавируса умерли 150 человек
Количество больных коронавирусом в Улан-Удэ достигло 3,4 тыс.
Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Петербург
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании