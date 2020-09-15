Держатели карт банка «Восточный» платежной системы «Мир» могут сэкономить на проезде в общественном транспорте

Банк «Восточный» предлагает своим клиентам присоединиться к акциям платежной системы «Мир» и сэкономить до 10 рублей на каждой поездке в общественном транспорте. Поездка обойдется дешевле при условии бесконтактной оплаты картой банка «Восточный» платежной системы «Мир». Акции действуют до 31 декабря 2020 года в следующих городах и регионах:

1. В Москве: кэшбэк 10 рублей в метро и на МЦК;

2. В Хабаровске: скидка 5 рублей на наземном транспорте;

3. В Воронеже: скидка 4 рубля на наземном транспорте;

4. В Оренбурге и области: скидка 4 рубля на наземном транспорте;

5. В Ижевске и городах Удмуртии: скидка 4 рубля на наземном транспорте;

6. В Нижнем Новгороде: скидка 6 рублей в метро и на наземном транспорте.

Чтобы снизить стоимость поездки в московском метро или на МЦК, необходимо оплатить проезд картой банка «Восточный» при проходе через турникеты. Как правило, турникеты, на которых возможна бесконтактная оплата банковской картой, отмечены специальными стикерами. После оплаты с карты спишется полная стоимость поездки, но 10 рублей через несколько минут вернутся на карту в качестве кэшбэка.

В других регионах стоимость поездки на общественном транспорте уменьшается за счет скидки. Чтобы получить ее, необходимо приложить карту банка «Восточный платежной системы «Мир» к валидатору или платежному терминалу в общественном транспорте. Размер скидки составляет 4 рубля в общественном транспорте Воронежа, Оренбурга и Оренбургской области, Ижевска и городах Удмуртии; 5 рублей – в общественном транспорте Хабаровска; 6 рублей – в метро и наземном общественном транспорте Нижнего Новгорода; и 10 рублей – на наземном общественном транспорте Московской области.

Напомним, что аналогичная акция действует и в Петербургском метрополитене, где, оплачивая проезд картой банка «Восточный» платежной системы «Мир», можно сэкономить до 14 рублей за поездку. Во всех акциях могут принять участие держатели карт «Мир» с функцией бесконтактной оплаты. Полные условия акций доступны на сайте платежной системы.

В банке «Восточный» можно оформить как дебетовую, так и кредитную карту платежной системы «Мир». Выбрать подходящую карту и оставить заявку на открытие можно на сайте, либо – в любом отделении банка «Восточный».