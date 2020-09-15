В Примсоцбанке предлагают высокую ставку по сезонному вкладу «Золотой урожай»

С 15 по 30 сентября 2020 года клиенты Примосцбанка могут открыть вклад «Золотой урожай» со ставкой 5,75%. Сумма вклада от 5 тысяч до 5 миллионов рублей. Вклад можно будет открыть сроком на 367 дней, первые 100 дней доступно пополнение с минимальной суммой 1000 рублей.

Проценты начисляются ежеквартально и в конце срока вклада, после чего перечисляются на текущий или карточный счёт. Капитализация, пролонгация и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении вклада до истечения 300 дней сумма начисленных процентов составит 4,25%. После 301 дня и до окончания действия вклада – 5,75%.

- Особо-привлекательные условия – высокая процентная ставка и демократичная сумма первоначального взноса – отличная возможность для людей сохранить свои сбережения в это непростое время, - отметил Андрей Пыжов, начальник управление сопровождения розничных операций ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Открытие вклада возможно только в офисах Примсоцбанка. Подробную информацию об условиях по вкладам Примсоцбанка вы можете узнать на официальном сайте банка или по телефону Единой справочной службы *4202.